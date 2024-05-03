На облаштування укриттів Латвії необхідно понад 98 млн євро - доповідь

На відновлення або створення сховищ і місць для тимчасового укриття в Латвії, імовірно, знадобиться понад 98 млн євро, свідчить проєкт доповіді Міністерства внутрішніх справ уряду, повідомляє агентство LETA.

Передбачається, що в країні необхідно відкрити 3120 укриттів, які зможуть вмістити 624 тис. жителів, водночас 12 490 місць тимчасового прихистку розраховані на понад 1 млн жителів. На ці цілі у 2025 році знадобилося б 9 867 990 євро і далі з 2026 до 2034 року - 9 867 990 євро щорічно.

Розрахунки ґрунтуються на припущенні, що в середньому місткість укриття становитиме 200 осіб, а місткість місця для тимчасового захистку - 100 осіб.

Оцінивши наявні та потенційні джерела фінансування, МВС запропонувало кілька можливих рішень, зокрема використати для цієї мети фонди Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Ризька дума встановила 355 місць, придатних для бомбосховищ.