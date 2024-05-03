Події

06:56 03.05.2024

На облаштування укриттів Латвії необхідно понад 98 млн євро - доповідь

1 хв читати
На облаштування укриттів Латвії необхідно понад 98 млн євро - доповідь

На відновлення або створення сховищ і місць для тимчасового укриття в Латвії, імовірно, знадобиться понад 98 млн євро, свідчить проєкт доповіді Міністерства внутрішніх справ уряду, повідомляє агентство LETA.

Передбачається, що в країні необхідно відкрити 3120 укриттів, які зможуть вмістити 624 тис. жителів, водночас 12 490 місць тимчасового прихистку розраховані на понад 1 млн жителів. На ці цілі у 2025 році знадобилося б 9 867 990 євро і далі з 2026 до 2034 року - 9 867 990 євро щорічно.

Розрахунки ґрунтуються на припущенні, що в середньому місткість укриття становитиме 200 осіб, а місткість місця для тимчасового захистку - 100 осіб.

Оцінивши наявні та потенційні джерела фінансування, МВС запропонувало кілька можливих рішень, зокрема використати для цієї мети фонди Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Ризька дума встановила 355 місць, придатних для бомбосховищ.

 

 

 

Теги: #рф #укриття #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:55 03.05.2024
РФ прогресує на полі бою, а війна навряд чи закінчиться найближчим часом - глава розвідки США

РФ прогресує на полі бою, а війна навряд чи закінчиться найближчим часом - глава розвідки США

01:25 03.05.2024
Війська РФ увійшли на військову базу США в Нігері - ЗМІ

Війська РФ увійшли на військову базу США в Нігері - ЗМІ

20:42 02.05.2024
НАТО виступило із заявою, засудивши гібридну діяльність РФ і запевнивши, що це не завадить і далі підтримувати Україну

НАТО виступило із заявою, засудивши гібридну діяльність РФ і запевнивши, що це не завадить і далі підтримувати Україну

20:17 02.05.2024
Ворожий комплекс спостереження "Муром-М" вразили ударні БПЛА в селищі Бєлгородської області

Ворожий комплекс спостереження "Муром-М" вразили ударні БПЛА в селищі Бєлгородської області

18:44 01.05.2024
Україна отримала зброю від деяких партнерів із дозволом завдавати ударів по Росії - глава МЗС Латвії

Україна отримала зброю від деяких партнерів із дозволом завдавати ударів по Росії - глава МЗС Латвії

23:26 30.04.2024
Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

20:29 30.04.2024
Зеленський подякував Латвії за рішення надати новий пакет військової допомоги Україні

Зеленський подякував Латвії за рішення надати новий пакет військової допомоги Україні

17:47 30.04.2024
Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе поліпшити ППО - прем'єр

Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе поліпшити ППО - прем'єр

12:12 30.04.2024
На аеродромі "Кущевська" на Кубані знищено склад авіабомб - британська розвідка

На аеродромі "Кущевська" на Кубані знищено склад авіабомб - британська розвідка

06:34 29.04.2024
Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський напередодні в Києві провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Камероном

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

Макрон підтвердив, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну

ОСТАННЄ

Двоє загиблих, ще четверо поранених на Донеччині за минулий день через обстріли

На Харківщині за добу загинув мирний житель, ще десятеро постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

Зеленський напередодні в Києві провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Камероном

У Херсонській області за добу під російськими обстрілами опинилися 14 населених пунктів, поранено одного жителя

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів і 58 артилерійських систем противника - Генштаб

Сили оборони за добу завдали авіаударів по 11 районах скупчення військ РФ

За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

Війська РФ за добу здійснили три ракетних і 70 авіаударів, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу 349 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Туреччина підтвердила припинення всієї торгівлі з Ізраїлем через війну в Секторі Гази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА