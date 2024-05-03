РФ прогресує на полі бою, а війна навряд чи закінчиться найближчим часом - глава розвідки США

Росія "поступово прогресує на полі бою в таких регіонах, як Харківський і Донецький", а війна "навряд чи закінчиться найближчим часом", заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі 2 травня, повідомляє Голос Америки.

За її словами, Росія застосовує дедалі агресивнішу тактику проти України, включно з ударами по українській енергетичній інфраструктурі, щоб "переконати Україну, що продовження боротьби тільки збільшить шкоду Україні і не запропонує жодного ймовірного шляху до перемоги".

"Ймовірно, ця агресивна тактика продовжиться, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - сказала глава розвідки.

Також Гейнс зазначила, що президент РФ Путін "збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію". Наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

"Багато в чому це викликано тим, що Росія заплатила величезну ціну за війну в Україні", - наголосила вона.