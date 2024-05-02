Події

20:30 02.05.2024

Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

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Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

Саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, стане першим реальним шансом почати відновлення справедливого миру, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в четвер.

"Зараз, цими днями, ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт. Конкретні дати Саміту – 15 та 16 червня. Це буде перший етап – фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру", - сказав він.

"Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації", - зазначив він.

Слід також розуміти й те, сказав Зеленський, що "Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів – спробує зірвати цю роботу".

Усі наші позиції і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері мають бути однаково сильними, щоб наближати наші результати, сказав президент.

 

 

Теги: #мир #саміт #зеленський

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