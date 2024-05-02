Події

18:49 02.05.2024

Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач

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Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач

Російські окупанти вдень у четвер, 2 травня, продовжили завдавати ударів по Нікопольському району, застосовуючи дрони-камікадзе й важку артилерію, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Під ворожий удар потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільські громади", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок ударів пошкоджено три багатоповерхівки і стільки ж приватних будинків, господарську споруду, а також гімназію та підприємство.

Також постраждали чотири вантажівки, мопед. Загорівся легковий автомобіль. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджено лінію електропередач.

Постраждалих унаслідок ударів немає.

Теги: #обстріл #нікопольський

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