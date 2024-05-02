Події

16:55 02.05.2024

Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 7 осіб, серед них 6 дітей - обладміністрація

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Кількість постраждалих унаслідок авіаударів російських окупантів по місту Дергачі Харківської області продовжує зростати й сягнула сімох осіб, шестеро з яких неповнолітні, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на зараз унаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них - діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано. 75-річному чоловікові надали допомогу на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

Теги: #удар #дергачі

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