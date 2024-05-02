Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 7 осіб, серед них 6 дітей - обладміністрація

Кількість постраждалих унаслідок авіаударів російських окупантів по місту Дергачі Харківської області продовжує зростати й сягнула сімох осіб, шестеро з яких неповнолітні, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на зараз унаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них - діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано. 75-річному чоловікові надали допомогу на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.