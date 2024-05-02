Події

11:20 02.05.2024

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

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Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

Половина енергетичної системи України пошкоджена внаслідок ударів РФ, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Російські балістичні ракети є справжнім лихом цієї війни. Останнім часом їх переважно використовують для руйнування нашої енергетичної системи. Насмілюся сказати: якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичного руйнування, вона мала б набагато гірший вигляд, ніж Україна", - сказав Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy.

За його словами, "ми тримаємося, тому що багато чому навчилися".

"Але просто щоб дати зрозуміти вашим глядачам: половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам усе ще доводиться керувати країною, вести воєнні дії та заручатися підтримкою всього світу", - наголосив Кулеба.

Теги: #пошкодження #енергосистема #кулеба #удари

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