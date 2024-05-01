Із Криму з вересня 2022 року виїхало до 8 тис. кримських татар - Чубаров

З вересня 2022 року від 6 до 8 тисяч кримських татар залишили Крим, щоб уникнути мобілізації до армії РФ, заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Вони перетворили Крим на потужний полігон, базу. Зрозуміло, що на такій території, яку вони використовують виключно для своєї подальшої агресії, їм не потрібні люди, які, скажімо так, не сприймають окупацію, не є лояльними до цих росіян. Такими людьми вони визначили кримських татар та етнічних українців. Іде демонізація України", - наголосив він.

Загалом від початку окупації Крим покинули 50 тис. кримських татар, що становить 15% від загальної кількості кримських татар, які жили на півострові до лютого 2014-го.

Чубаров також зазначив, що за десять років окупації Росія призвала в армію 35 тисяч жителів Криму.

"Коли почалася повномасштабна агресія, і як тільки Росія почала мобілізацію, у деяких кримських селах до 70% повісток приносили кримським татарам. Це було цілеспрямовано", - додав він.