Війська РФ за минулий день 58 разів обстріляли громади Сумської області

Російські окупанти за минулий день 58 разів обстріляли з різних видів зброї 11 прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог гатив з АГС (30 вибухів), міномету (23 вибухи), ствольної артилерії (8 вибухів), РСЗВ (3 вибухи) та скинув із БПЛА боєприпаси ВОГ (5 вибухів).

У Великописарівській громаді зафіксовано скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи), артобстріли (48 вибухів).

По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (20 вибухів), мінометів (11 вибухів) і з РСЗВ Град (15 вибухів).

У Краснопільській громаді відбулися скидання з БПЛА боєприпасів ВОГ (8 вибухів), обстріл із мінометів (6 вибухів), атака FPV-дронів (3 вибухи).

По Хотинській громаді здійснено мінометні обстріли (13 вибухів), обстріл із вертольота ракетами НАР (8 вибухів), артобстріли (12 вибухів).

У Юнаківській громаді були артобстріли (13 вибухів), скидання з БпЛА боєприпасів ВОГ (4 вибухи).

Під артилерійським вогнем були Середино-Будська (36 вибухів), Зноб-Новгородська (9 вибухів) та Есманська (3 вибухи) громади.

Під мінометними обстрілами були Миколаївська (3 міни) і Новослобідська (3 вибухи) громади.