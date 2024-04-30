Зеленський подякував Норвегії за рішення збільшити підтримку України на $600 млн

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку уряду Норвегії на чолі з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре за рішення збільшити підтримку України на $600 млн.

"Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.