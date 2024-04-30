Унаслідок ворожих ударів по Харкову одна людина загинула, дев’ятеро постраждали - Синєгубов

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Унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Харкову у вівторок, загинув 24-річний мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загиблий - 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ще дев’ять осіб постраждали. Із них п'ятьом було надано допомогу на місці. Трьох жінок віком 28, 38, 40 років і 42-річного чоловіка, які дістали вибухових травм, госпіталізували.

За словами Синєгубова, одне влучання було зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалік. Пошкоджено понад 40 гаражів. Три легкові автомобілі загорілися, ще шість пошкоджено. Другого удару було завдано по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.