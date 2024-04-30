Телефонні розмови військовополонених зі своїми рідними виконують важливу функцію з надання об'єктивної інформації росіянам - Шмигаль у відповідь на петицію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що телефонні розмови військовополонених зі своїми рідними й близькими виконують важливу інформативну функцію з надання об'єктивної інформації росіянам, що сприятиме збільшенню кількості військовополонених.

"Телефонні розмови військовополонених зі своїми рідними, близькими та іншими особами виконують важливу інформативну функцію, яка надає об'єктивну інформацію росіянам про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується всіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

За словами прем'єра, це своєю чергою сприятиме збільшенню кількості військовополонених, що дасть змогу звільнити більше оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора.

Як повідомлялося, 12 квітня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набрала необхідну для розгляду кількість голосів.