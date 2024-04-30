Події

11:43 30.04.2024

Інформація про другого загиблого в Харкові не підтвердилася, у місті 7 поранених

1 хв читати
Інформація про другого загиблого в Харкові не підтвердилася, у місті 7 поранених

Один мирний житель Харкова загинув, семеро дістали поранень унаслідок ударів російських окупантів по Харкову у вівторок, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Уточнена інформація щодо постраждалих. Загинув один, семеро поранених", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Цю інформацію підтвердив і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Ми раніше давали повідомлення про двох загиблих. Одна людина – дійсно підтвердився факт, інша, на щастя, ні. Оскільки триває розбір завалів, ми подаємо інформацію лише попередню", - сказав він в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, окупанти завдали ударів по Холодногірському та Київському районах Харкова, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, а також біля паркової зони. Раніше Синєгубов повідомляв про двох загиблих і шістьох поранених унаслідок удару.

 

 

 

Теги: #харків #загиблі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 30.04.2024
Унаслідок ворожих ударів по Харкову загинула одна людина, є поранені

Унаслідок ворожих ударів по Харкову загинула одна людина, є поранені

10:51 30.04.2024
Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

10:34 30.04.2024
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, кількість постраждалих уточнюється - Синєгубов

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, кількість постраждалих уточнюється - Синєгубов

10:11 30.04.2024
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ, МІСТО ПІД УДАРОМ АГРЕСОРА - МЕР ТЕРЕХОВ

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ, МІСТО ПІД УДАРОМ АГРЕСОРА - МЕР ТЕРЕХОВ

21:59 29.04.2024
Важливо, щоб усі служби, від роботи яких залежить життя українців, були швидкими - Зеленський про удари по Одесі та Харкову

Важливо, щоб усі служби, від роботи яких залежить життя українців, були швидкими - Зеленський про удари по Одесі та Харкову

21:11 29.04.2024
У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

20:05 29.04.2024
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

20:02 29.04.2024
Росіяни вдарили двома КАБами по селу на Сумщині, зруйнували школу

Росіяни вдарили двома КАБами по селу на Сумщині, зруйнували школу

19:34 29.04.2024
Унаслідок обстрілу Харкова постраждав чоловік - уточнена інформація

Унаслідок обстрілу Харкова постраждав чоловік - уточнена інформація

19:04 29.04.2024
В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ворожих ударів по Харкову загинула одна людина, є поранені

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, кількість постраждалих уточнюється - Синєгубов

Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь

В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

ОСТАННЄ

У РФ змінюють імена депортованим з України дітям, що ускладнює їх репатріацію - ISW

У Києві розпочато демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" - КМДА

Просування окупантів у районі Авдіївки зупинилося - ISW

Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

У Слов'янську затримано шпигунку, яка передавала окупантам дані про понтонні переправи ЗСУ

Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь

На Чернігівщині перехоплено російський розвідувальний дрон - ССО

В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

Зеленський: Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону

У День прикордонника України Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА