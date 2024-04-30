Інформація про другого загиблого в Харкові не підтвердилася, у місті 7 поранених

Один мирний житель Харкова загинув, семеро дістали поранень унаслідок ударів російських окупантів по Харкову у вівторок, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Уточнена інформація щодо постраждалих. Загинув один, семеро поранених", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Цю інформацію підтвердив і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Ми раніше давали повідомлення про двох загиблих. Одна людина – дійсно підтвердився факт, інша, на щастя, ні. Оскільки триває розбір завалів, ми подаємо інформацію лише попередню", - сказав він в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, окупанти завдали ударів по Холодногірському та Київському районах Харкова, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, а також біля паркової зони. Раніше Синєгубов повідомляв про двох загиблих і шістьох поранених унаслідок удару.