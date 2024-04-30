Події

09:35 30.04.2024

В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

1 хв читати
В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

День жалоби оголошено в Одеській області у вівторок, 30 квітня, у зв'язку із загибеллю мирних жителів унаслідок російського ракетного удару по Одесі ввечері в понеділок, повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

"У зв'язку із загибеллю п'яти людей унаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в Одесі загинуло п'ятеро мирних жителів, 32 людини дістали поранень, зокрема вагітна жінка й двоє дітей. У лікарнях станом на ранок вівторка перебувають 23 постраждалих, із них четверо - у вкрай важкому стані, зокрема чотирирічна дівчинка.

 

Теги: #одеська_область #день_жалоби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 22.04.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

15:09 21.04.2024
Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

14:43 21.04.2024
Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

19:08 20.04.2024
Ворог завдав ударів по Одеській області ймовірно ракетами Х-59, поранено 5 осіб, серед них дитина - Сили оборони півдня

Ворог завдав ударів по Одеській області ймовірно ракетами Х-59, поранено 5 осіб, серед них дитина - Сили оборони півдня

19:05 19.04.2024
В Одеській області знищено чотири розвідувальних БПЛА "Орлан-10"

В Одеській області знищено чотири розвідувальних БПЛА "Орлан-10"

16:27 19.04.2024
РФ атакувала Одещину ракетами, пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждала людина - Кіпер

РФ атакувала Одещину ракетами, пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждала людина - Кіпер

16:16 17.04.2024
18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими - в. о. мера

18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими - в. о. мера

11:26 17.04.2024
Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

Росіяни обстріляли Одещину, цілилися по інфраструктурі - ОВА

09:33 15.04.2024
Унаслідок обстрілів з боку РФ пошкоджено газові мережі на Харківщині - Міненерго

Унаслідок обстрілів з боку РФ пошкоджено газові мережі на Харківщині - Міненерго

18:57 12.04.2024
Єрмак закликав проявляти максимум солідарності з найбільш постраждалими Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями

Єрмак закликав проявляти максимум солідарності з найбільш постраждалими Харківською, Одеською, Миколаївською та Запорізькою областями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

В Одесі кількість загиблих зросла до п'яти, поранення дістали 32 людини, із них 25 госпіталізовано

На Ставці обговорювали питання звільнення полонених - Зеленський

Важливо, щоб усі служби, від роботи яких залежить життя українців, були швидкими - Зеленський про удари по Одесі та Харкову

ОСТАННЄ

Зеленський: Віримо, що буде такий час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону

У День прикордонника України Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт"

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

На Херсонщині за добу через обстріли один житель загинув, ще один дістав поранень - ОВА

У лікарні помер один із поранених у результаті вчорашнього ракетного удару по Одесі

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

Армія РФ за добу 254 рази вдарила по населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Українські ракетники за добу завдали ударів по двох станціях радіолокації РФ

За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

Війська РФ за добу здійснили п’ять ракетних та 47 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА