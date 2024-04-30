В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

День жалоби оголошено в Одеській області у вівторок, 30 квітня, у зв'язку із загибеллю мирних жителів унаслідок російського ракетного удару по Одесі ввечері в понеділок, повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

"У зв'язку із загибеллю п'яти людей унаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в Одесі загинуло п'ятеро мирних жителів, 32 людини дістали поранень, зокрема вагітна жінка й двоє дітей. У лікарнях станом на ранок вівторка перебувають 23 постраждалих, із них четверо - у вкрай важкому стані, зокрема чотирирічна дівчинка.