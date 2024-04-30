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07:01 30.04.2024

Ізраїльська влада стурбована тим, що МКС може видати ордери на арешт лідерів країни

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Ізраїльська влада стурбована тим, що МКС може видати ордери на арешт лідерів країни

Ізраїльські офіційні особи висловлюють дедалі більше занепокоєння тим, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) може видати ордери на арешт лідерів країни більш ніж через шість місяців після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, повідомляє Associated Press у вівторок, 30 квітня.

МЗС Ізраїлю заявило пізно ввечері в неділю, що воно поінформувало закордонні місії про "чутки" щодо того, що суд може розпорядитися про арешт високопоставлених ізраїльських політичних та військових чиновників. Джерело чуток у міністерстві не назвали.

У заяві, відправленій електронною поштою Associated Press, прокуратура суду відмовилася від докладних коментарів.

У п'ятницю Нетаньягу заявив, що Ізраїль "ніколи не допустить жодних спроб МКС підірвати його невід'ємне право на самооборону".

"Хоча МКС не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #мкс #ордер #ізраїль

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