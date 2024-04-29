Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки з підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє пресслужба глави держави в понеділок увечері.

"Нещодавнє схвалення США пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів значно прискорило переговорний процес, і, переконаний, уже найближчим часом наші лідери зможуть підписати двосторонню безпекову угоду", - наголосив Єрмак під час зустрічі.

Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа та скоригували алгоритм подальших дій.

"Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором та закладе міцні підвалини для довгострокового співробітництва України зі США щодо зміцнення обороноздатності нашої держави", - зазначив Єрмак.

Як повідомляє пресслужба, до складу української делегації, яку очолив керівник Офісу президента, увійшли представники переговорної групи, затвердженої розпорядженням президента України від 8 січня 2024 року з відповідними змінами.