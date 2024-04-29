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22:03 29.04.2024

На Ставці обговорювали питання звільнення полонених - Зеленський

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На Ставці обговорювали питання звільнення полонених - Зеленський

На засіданні Ставки в понеділок обговорювали питання переговорів про звільнення полонених, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж провів Ставку. Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених", - сказав Зеленський.

За його словами, "дуже важливо, щоб з боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. По кожному прізвищу, по кожній людині має бути ясність. Наскільки це можливо".

 

 

Теги: #ставка #зеленський

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