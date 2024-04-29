Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії - голова ОВА

За день російська армія двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"По території району поцілили майже півтора десятки снарядів. Вдарили окупанти й трьома дронами-камікадзе. Гучно було у Марганецькій та Покровській сільській громадах", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок, господарська споруда і лінія електропередач.

Люди не постраждали.