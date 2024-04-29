Події

19:06 29.04.2024

Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії - голова ОВА

1 хв читати
Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії - голова ОВА

За день російська армія двічі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"По території району поцілили майже півтора десятки снарядів. Вдарили окупанти й трьома дронами-камікадзе. Гучно було у Марганецькій та Покровській сільській громадах", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок, господарська споруда і лінія електропередач.

Люди не постраждали.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 29.04.2024
У Кізомисі Херсонської області помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу

У Кізомисі Херсонської області помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу

10:20 29.04.2024
Поранені три людини внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за минулу добу - ОВА

Поранені три людини внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за минулу добу - ОВА

08:53 29.04.2024
Ворог вранці атакував дві громади Сумської області

Ворог вранці атакував дві громади Сумської області

08:48 29.04.2024
Окупанти за добу завдали 346 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області, є поранений

Окупанти за добу завдали 346 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області, є поранений

08:33 29.04.2024
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів за добу постраждали три мирні жителі

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів за добу постраждали три мирні жителі

08:29 29.04.2024
РФ з важкої артилерії атакувала Нікополь

РФ з важкої артилерії атакувала Нікополь

12:07 28.04.2024
Через обстріли РФ понад 260 абонентів у Миколаївській і Харківській областях залишилися без газу

Через обстріли РФ понад 260 абонентів у Миколаївській і Харківській областях залишилися без газу

10:33 28.04.2024
Унаслідок обстрілу в Новій Слободі Сумської області пошкоджено 4 приватні будинки та ЛЕП - ОК "Північ"

Унаслідок обстрілу в Новій Слободі Сумської області пошкоджено 4 приватні будинки та ЛЕП - ОК "Північ"

10:31 28.04.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено двох людей - ОВА

Унаслідок обстрілів на Донеччині поранено двох людей - ОВА

10:28 28.04.2024
На Харківщині за добу двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілів

На Харківщині за добу двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

Столтенберг очікує від саміту НАТО у Вашингтоні посилення ролі альянсу в координації допомоги Україні

Окупанти вдарили по Київському району Харкова, поранена жінка - Синєгубов

ОСТАННЄ

Стефанчук і Столтенберг обговорили безпекові питання

Обстановка в районі Часового Яру складна, але контрольована, російських військ у місті немає - спікер ОСУВ "Хортиця"

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

Окупанти завдали серію авіаударів по населених пунктах Харківщини - Синєгубов

Одним з українських військових, які загинули в Німеччині, був військовослужбовець 81 Слобожанської бригади ДШВ - командування ДШВ ЗСУ

Столтенберг очікує від саміту НАТО у Вашингтоні посилення ролі альянсу в координації допомоги Україні

Окупанти вдарили по Київському району Харкова, поранена жінка - Синєгубов

В ОДЕСІ ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ПОРАНЕНІ ВОСЬМЕРО ОСІБ, ПОШКОДЖЕНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ТА ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА