Нам необхідні багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок у Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, що країни НАТО докладатимуть зусиль, щоб задовольнити потреби України в озброєннях.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб задовольнити нагальні потреби України. І я чітко дав зрозуміти, що якщо країни НАТО зіткнуться з вибором між досягненням цілей НАТО за можливостями або підтримкою України, вони мають підтримати Україну", - сказав він на спільному брифінгу.

"Щоб поповнити наші запаси, нам потрібно виробляти більше. Тому я схвалюю, що країни НАТО нарощують оборонне виробництво, а також працюють над виробництвом разом з Україною", - сказав також Столтенберг.

За його словами, "сьогодні ми обговорили підготовку до липневого саміту НАТО. Я з нетерпінням очікую можливості вітати вас у Вашингтоні на цій зустрічі. Союзники вже домовилися планувати посилення ролі НАТО в координації безпекових рішень і підготовці кадрів для України".

"Я вважаю, що нам також необхідні великі багаторічні фінансові зобов'язання для підтримки нашої підтримки. Продемонструвати, що наша підтримка України не короткострокова і разова, а довгострокова і передбачувана. Москва має зрозуміти, що вони не можуть перемогти і не можуть нас перечекати", - зазначив генсек.

"Законне місце України - у НАТО. Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми наразі виконуємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в НАТО. Щоб, коли прийде час, Україна могла відразу стати членом НАТО", - заявив він.