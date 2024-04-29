Події

15:35 29.04.2024

Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва

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Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув у понеділок, 29 квітня, до Києва з неанонсованим візитом.

"Важливо ще раз відвідати Київ і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Ситуація складна, але Україні ще не пізно здобути перемогу - і ще більше підтримки вже на підході. НАТО також робить рішучі дії, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу", - написав генсек НАТО в соцмережі Х.

Як повідомив Столтенберг на брифінгу з українським президентом, НАТО може створити Фонд фінансової підтримки української оборони на EUR100 млрд.

 

 

Теги: #візит #столтенберг

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