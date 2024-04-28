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16:39 28.04.2024

Бійці ГУР знищили новітню російську антидронову РЛС "рєпєйнік" вартістю $100 тис.

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Бійці ГУР знищили новітню російську антидронову РЛС "рєпєйнік" вартістю $100 тис.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили новітню антидронову радіолокаційну станцію окупантів "рєпєйнік", повідомляє ГУР.

"Новітню антидронову РЛС окупантів «рєпєйнік» розвідники знищили безпілотником. 26 квітня 2024 року воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога «рєпєйнік»", - йдеться в повідомленні ГУР у неділю.

Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.

"Переносну РЛС «рєпєйнік» росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів", - наголошується в повідомленні.

Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 км та на висоті до 5 км.

 

Теги: #рф #рлс #знищення #гур_мо

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