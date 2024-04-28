Події

06:06 28.04.2024

Культовий вид на гору Фудзіяму закриють, щоб відлякати туристів

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Культовий вид на гору Фудзіяму закриють, щоб відлякати туристів
Фото: Flickr

Влада Японії, роздратована поганою поведінкою туристів, заблокує одне з найзнакових місць для фотографій у Японії – вид на Фудзіяму, повідомляє в суботу BBC.

Буде встановлений великий чорний бар'єр, щоб приховати краєвид у місті Фудзікавагутіко, де композиція паруючого вулкану та банального вигляду одного з найпоширеніших магазинів у Японії зробили це місце дуже популярним спотом для фотографій.

Місцевий чиновник повідомив агентству Франс Прес, що це місце набуло "репутації надзвичайно японського місця".

Мешканці Фудзікавагутіко звинувачують, переважно іноземних туристів, у тому, що вони викидають сміття та незаконно паркуються у пошуках ідеальної фотографії.

Перш ніж вжити досить радикальних заходів щодо екрану, чиновники встановили дорожні знаки та заявили, що неодноразові попередження охоронців були проігноровані.

Будівництво сітчастої сітки заввишки 2,5 м і завдовжки 20 м розпочнеться вже наступного тижня, повідомив чиновник AFP.

"Сумно, що нам доводиться це робити через деяких туристів, які не можуть дотримуватися правил", - сказали вони.

Японія в даний час переживає туристичний бум після скасування постпандемічних обмежень на поїздки та зусиль уряду щодо залучення більшої кількості іноземних туристів. Вперше у березні кількість відвідувачів острівної держави перевищила три мільйони. Проте зростання кількості туристів викликало деякі проблеми.

Пробки на горі Фудзі, викликані туристами, означають, що з цього літа їм доведеться платити 13 доларів за сходження, оскільки влада намагається обмежити кількість людей, які піднімаються на вершину. За словами офіційних осіб, затори на маршруті на найвищу гору Японії призвели до збільшення кількості травм і сміття, що засмічує стежку, не кажучи вже про неналежно одягнених туристів.

Кількість людей, які піднімаються стежкою Йосіда, також буде обмежена до 4000 осіб на день. Їм також не буде дозволено вирушити в дорогу з 16:00 до 02:00 – це спроба зупинити так звані "кульові сходження", коли люди намагаються без перерв піднятися на вершину заввишки 3776 метрів.

Теги: #японія #туристи #фудзіяма

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