За добу на лінії фронту відбулося 71 бойове зіткнення

За добу на лінії фронту на сході та півдні України було зафіксовано 71 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак біля населених пунктів Кислівка Харківської області, а також Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак поблизу Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак неподалік населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 24 атаки у населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та на захід від Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 10 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте протягом доби наступальних дій не вів.