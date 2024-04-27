Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Постачання озброєнь і систем протиповітряної оборони Україні в достатніх обсягах зможе зупинити терор РФ, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості", - йдеться в заяві Зеленського, опублікованій у його телеграм-каналі в суботу.

"Системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій. Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", - додав глава Української держави.

Зеленський додав, що Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за підтримку.

Як повідомлялося, сили ППО вночі знищили 21 із 34 російських ракет, зокрема збито 6 "Калібрів", які атакували Україну.