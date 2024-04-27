Події

14:38 27.04.2024

Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

1 хв читати
Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

Через негоду відключено 3714 абонентів у 28 населених пунктах Сумської області, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі, ще 3801 точка обліку в 64 населених пунктах цієї області залишається знеструмленою через бойові дії.

Крім того, з цієї ж причини електрики немає у 45,8 тис. абонентів у 95 населених пунктах Донецької області, 35,5 тис. абонентів Харківської області, 30 тис. абонентів у 50 населених пунктах Херсонської області та 2,8 тис. абонентів у Херсоні, 3,7 тис. абонентів Запорізької області, 1,84 тис. абонентів у 32 населених пунктах Чернігівської області, 640 абонентів Дніпропетровської області, 245 побутових і 30 юридичних споживачів Миколаївської області.

Крім того, у Харківській області знеструмлено 1,5 тис. абонентів через відключення повітряної лінії з технологічних причин.

У Львівській області внаслідок ранкових обстрілів росіян пошкоджено повітряну лінію обленерго, без напруги підстанція.

У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілів пошкоджено газопроводи, відключено від газопостачання 97 абонентів.

Теги: #електроенергія #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 27.04.2024
Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

16:58 26.04.2024
Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

06:43 26.04.2024
Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

10:27 25.04.2024
Українські прикордонники після бою з диверсантами РФ на Сумщині змусили їх відступити

Українські прикордонники після бою з диверсантами РФ на Сумщині змусили їх відступити

08:23 25.04.2024
Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

23:12 24.04.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

02:42 24.04.2024
Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

07:19 23.04.2024
РФ здійснила 16 обстрілів шести громад Сумщини

РФ здійснила 16 обстрілів шести громад Сумщини

19:07 22.04.2024
У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

23:08 21.04.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Фон Крамон побоюється, що в разі посилення після виборів в Європарламенті позиції радикалів підтримка Україні може ослабнути

Депутат Європарламенту фон Крамон: Україні потрібно включити опозицію у виконавчі органи влади

Окупанти атакували вночі 4 ТЕС в Україні, є постраждалі - ДТЕК

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

ОСТАННЄ

Шмигаль ознайомився з процесом зведення фортифікацій на кордоні з Білоруссю у Волинській області

Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Пожежа виникла на інфраструктурному об'єкті в Дніпровському районі після удару ворога - голова ОВА Лисак

Ідентифіковано військовослужбовця РФ, причетного до вбивства капітана судна в Голій Пристані 2022 року - Офіс генпрокурора

Ракетний удар росіян пошкодив об'єкти енергосистеми в трьох областях - "Укренерго"

Двоє постраждалих у ДТП за участю голови Броварської райадміністрації у важкому стані, дитина з мамою в середньому - голова обладміністрації

Дрони СБУ завдали ударів по військовому аеродрому і двом НПЗ у Краснодарському краї - джерело

У Криворізькому районі двоє постраждалих від ракетного удару - обладміністрація

У США деякі високопосадовці відновили обговорення можливості замороження війни в Україні - ISW

Фон Крамон побоюється, що в разі посилення після виборів в Європарламенті позиції радикалів підтримка Україні може ослабнути

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА