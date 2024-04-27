Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

Через негоду відключено 3714 абонентів у 28 населених пунктах Сумської області, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі, ще 3801 точка обліку в 64 населених пунктах цієї області залишається знеструмленою через бойові дії.

Крім того, з цієї ж причини електрики немає у 45,8 тис. абонентів у 95 населених пунктах Донецької області, 35,5 тис. абонентів Харківської області, 30 тис. абонентів у 50 населених пунктах Херсонської області та 2,8 тис. абонентів у Херсоні, 3,7 тис. абонентів Запорізької області, 1,84 тис. абонентів у 32 населених пунктах Чернігівської області, 640 абонентів Дніпропетровської області, 245 побутових і 30 юридичних споживачів Миколаївської області.

Крім того, у Харківській області знеструмлено 1,5 тис. абонентів через відключення повітряної лінії з технологічних причин.

У Львівській області внаслідок ранкових обстрілів росіян пошкоджено повітряну лінію обленерго, без напруги підстанція.

У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілів пошкоджено газопроводи, відключено від газопостачання 97 абонентів.