У США деякі високопосадовці відновили обговорення можливості замороження війни в Україні - ISW

Деякі офіційні особи США відновили обговорення ідеї замороження лінії протистояння у війні РФ проти України на нинішній позиції, оскільки останнього пакета американської військової допомоги Україні може не вистачити для повернення всієї своєї території, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у суботу з посиланням на західні ЗМІ.

"Ті, хто надав нинішній пакет допомоги, не заявляють, що він сам по собі дасть змогу Україні звільнити всю окуповану територію, а обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним, оскільки президент Джозеф Байден підписав законопроєкт про новий пакет лише два дні тому. Військова допомога США наразі спрямовується в Україну, і її доставка до передових підрозділів займе кілька тижнів і матиме відчутний вплив на поле бою", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що українським силам спершу доведеться використати отриману допомогу США, щоб стабілізувати лінію фронту і зупинити наступ РФ найближчими тижнями. Водночас масштаб та інтенсивність прогнозованої російської наступальної операції влітку 2024 року, яка, найімовірніше, розпочнеться в червні, наразі залишаються незрозумілими, і російське військове командування може переглядати їх з урахуванням військових поставок Україні.

"Українським силам доведеться захищатися від літнього наступу Росії і не дати російським військам домогтися значних в оперативному сенсі успіхів у літні місяці, перш ніж українські сили зможуть забезпечити собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій і провести контрнаступальну операцію пізніше, у 2024-му або 2025 році. Українські сили також мають вирішити поточні проблеми з кадрами шляхом навчання нового особового складу, оснащення нових підрозділів і відновлення старих. Точні терміни цих зусиль, які, ймовірно, відіграють значну роль у визначенні термінів майбутніх контрнаступальних операцій України, невідомі", - зазначають аналітики.

ISW продовжує вважати, що достатня і послідовна допомога Заходу матиме вирішальне значення для майбутніх українських контрнаступальних операцій, а здатність України повернути собі всю свою територію в довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, в РФ і в Україні.

Водночас наголошується, що західні партнери продовжують надавати Україні негайну і довгострокову військову допомогу, особливо у сфері протиповітряної оборони.

У ISW зазначають, що зниження можливостей протиповітряної оборони України дало змогу російській авіації сильно послабити оборону України на фронті ударами планерних бомб.