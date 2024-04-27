Події

10:56 27.04.2024

Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

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Двоє жителів міста Білопілля Сумської області загинули і троє дістали травм, також постраждав один житель міста Суми внаслідок російських атак за минулу добу, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook у суботу.

"Білопілля - 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія; 4 вибухи, ймовірно РСЗВ. Унаслідок обстрілу загинули дві цивільні особи та троє травмовані, пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, 5 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків... Суми - 2 вибухи, ймовірно КАБ. Унаслідок обстрілу травмовано 1 цивільну особу, пошкоджено виробничий цех", - ідеться в повідомленні.

Загалом російські окупанти обстріляли за минулу добу міста Суми, Ворожба, Білопілля, Середина-Буда, а також 14 сіл у Сумському, Контопському та Шосткинському районах Сумської області та 12 сіл у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської областей.

У с.Прогрес Новгород-Сіверського району пошкоджено лінію електропередачі. У Ворожбі пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Про інші руйнування і постраждалих не повідомляють.

Окупанти вели обстріли зі ствольної артилерії, мінометів калібру 120 мм, реактивних систем залпового вогню, скидали ракети і бомби, застосовували дрони. Загалом за добу було зафіксовано 41 обстріл (217 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #обстріл #чернігівська_область #сумська_область

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