В Україні атаковано об'єкти газової інфраструктури, споживачі та клієнти не постраждають - "Нафтогаз"

Російські окупанти вранці 27 квітня вкотре атакували об'єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз".

"На щастя, ніхто не постраждав. Атака не позначиться на наданні послуг українським споживачам і клієнтам групи", - повідомила група в телеграм-каналі вранці в суботу.

Наразі співробітники та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучання по об'єктах.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, російські війська в суботу вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України, зокрема об'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Є пошкодження обладнання.

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, зі свого боку, повідомив, що російські війська атакували Львівську область крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". За його даними, три крилаті ракети воїни повітряного командування "Захід" збили, але водночас були і влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. "Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", - написав Козицький.