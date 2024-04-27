Події

01:48 27.04.2024

Окупанти вдарили по Харкову, пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру

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Окупанти вдарили по Харкову, пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру

ЗС РФ завдали удару по Салтівському району Харкова, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Деталі з'ясовуємо, триває обстеження", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку міський голова Ігор Терехов уточнив, що влучання зафіксовано поруч із медичним закладом.

"Наразі без постраждалих - у медзакладі вилетіло скло. Але це попередня інформація", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

 

Теги: #україна #удар #харків

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