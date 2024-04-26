Канада виділить ще 13 мільйонів канадських доларів на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України

Міністр оборони Канади Білл Блер у ході 21-го засідання Контактної групи з оборони України оголосив про новий внесок Канади у виробництво дронів та чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Як повідомляє канадське Міністерство оборони, на сьогоднішній зустрічі Блер оголосив, що Канада жертвує Україні 3 мільйони канадських доларів на виробництво дронів вітчизняною оборонною промисловістю.

"Це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні, і цей внесок буде зроблено у співпраці з Великою Британією", - зазначили у відомстві.

Міністр Блер також підтвердив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі близько 13 мільйонів канадських доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставки артилерійських боєприпасів для України. Зазначається, що цей внесок доповнює оголошене минулого місяця виділення канадських 40 мільйонів доларів і доводить загальний внесок Канади в чеську ініціативу до більш ніж 53 мільйонів доларів.

Крім того, міністр зазначив, що передача Канадою дронів від Teledyne FLIR у Ватерлоо, Онтаріо, про яке було оголошено в лютому 2024 року, збільшиться ще на 100 дронів, в результаті чого наш загальний внесок дронів SkyRanger досягне 900. Постачання цих дронів почнеться в травні.