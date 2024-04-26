Події

21:20 26.04.2024

Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, постраждав мирний житель

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У п'ятницю, о 17:50, ЗС РФ завдали удару по с. Шестакове Старосалтівської громади Харківської області.

"За попередньою інформацією, зафіксовано влучення на території сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківської області.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #харків #обстріли

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