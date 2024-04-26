Події

20:59 26.04.2024

У скоєній головою Броварської райадміністрації ДТП постраждали троє дорослих і дитина, чиновника буде звільнено

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У скоєній головою Броварської райадміністрації ДТП постраждали троє дорослих і дитина, чиновника буде звільнено
Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/

Голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко підтвердив, що голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко справді вчинив дорожньо-транспортну пригоду та анонсував його звільнення з посади.

"Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали чотири людини. Зокрема, троє дорослих та одна дитина", - написав Кравченко у фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, постраждалим надають усю необхідну допомогу, насамперед медичну.

Голова обладміністрації також повідомив, що звернувся до правоохоронців дати належну правову оцінку події в найкоротші терміни. "Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", - додав Кравченко.

На сторінці поліції Київської області у фейсбуці повідомляють, що перевірка на приладі "Драгер" на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.

"Чоловіка затримано... Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні поліції без зазначення імені та посади винуватця ДТП, але із зазначенням, що він є посадовою особою районної військової адміністрації.

У поліції підтвердили, що внаслідок аварії постраждали четверо людей, зокрема дитина. На місці події працюють слідчо-оперативна група та лікарі.

"Автопригода сталась сьогодні, 26 квітня, у місті Бровари, що на Київщині. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Унаслідок чого четверо людей дістали травми різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Раніше низка пабліків повідомила, що Майбоженко нібито збив чотирьох людей на пішохідному переході у п'ятницю ввечері, їх госпіталізовано у важкому стані. Про те, що серед них є неповнолітній, не повідомляли. Було також оприлюднено відео з місця події, на якому людина, схожа на Майбоженка, спілкується зі співробітниками поліції в оточенні свідків. Також повідомлялося, що той нібито на момент скоєння аварії перебував у нетверезому стані, тест на алкоголь показав перевищення допустимої норми більш ніж у десять разів.

Теги: #дтп #голова #постраждалі #броварська_рда

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