Події

20:07 26.04.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів

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Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п’ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу підрозділи ракетних військ завдали за добу ураження по двох районах зосередження особового складу ворога, однієї станції радіолокації противника, трьом засобам протиповітряної оборони, однієї станції радіоелектронної боротьби і одному складу матеріально-технічних засобів окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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