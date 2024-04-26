Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п’ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу підрозділи ракетних військ завдали за добу ураження по двох районах зосередження особового складу ворога, однієї станції радіолокації противника, трьом засобам протиповітряної оборони, однієї станції радіоелектронної боротьби і одному складу матеріально-технічних засобів окупантів.