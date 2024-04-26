Події

19:41 26.04.2024

На авдіївському напрямку за добу відбито 23 атаки окупантів

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На авдіївському напрямку за добу відбито 23 атаки окупантів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки та штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби сталося 79 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з рубежів", - йдеться у зведенні.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 спроб ворога прорвати оборону українських військ біля Красногорівки, Георгіївки, Пречистівки та Урожайного Донецької області.

На лиманському напрямку відбито дев'ять атак поблизу Серебрянського лісництва в Луганській області, населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області. На бахмутському напрямку відбито вісім атак окупантів у районах Білогорівки Луганської області; Виїмки, Спірного та Іванівського Донецької області. На куп'янському напрямку відбито сім атак противника у Кислівки та Берестового Харківської області, Стельмахівки Луганської області.

На оріхівському та херсонському напрямках відбито атаки окупантів неподалік Старомайорського Донецької області, Роботиного Запорізької області, Кринків Херсонської області на лівому березі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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