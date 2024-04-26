Заяви представників Білорусі про терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, є ІПСО – коментар СБУ

У Службі безпеки України закликають сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояви інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО), які грають на руку РФ.

"Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози", - йдеться у коментарі, опублікованому на сайті СБУ у п'ятницю ввечері.

При цьому у спецслужбі заявили, що владі Білорусі "потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором".

Як повідомлялося, термінова евакуація двох лікарень у Києві, одна з яких дитяча, розташована на вул. Богатирській, була розпочата у Києві в п'ятницю вдень. На сайті Київської міської державної адміністрації з'явилося повідомлення, згідно з яким це було пов'язано "з відео, яке масово розповсюджується в інтернет-медіа, де фактично анонсовано удар ворога по цих медичних установах". "Нібито в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня та провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", - йшлося у повідомленні.

У КМДА повідомили, що звернулися до Служби безпеки України та Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформували про заходи, що вживаються для збереження життя та здоров'я пацієнтів та персоналу лікарень. "Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків та медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, щоб перевезти пацієнтів та медиків до інших медзакладів столиці", - повідомили у міськадміністрації.

Пізніше в мережі з'явився і сам відеозапис ефіру білоруського державного телебачення, на якому представник КДБ Білорусі заявив, що в лікарнях Києва нібито перебувають якісь "терористи", що їх "осягне заслужена кара" і назвав дві адреси столичних лікувальних закладів.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про відсутність інформації про реальну загрозу завдання ударів російськими окупантами по лікарнях в українській столиці і зазначив, що рішення про евакуацію пацієнтів цих лікувальних закладів після поширення відповідної інформації було ухвалено для спокою батьків дітей, які там перебувають.

"Зараз значно зростає кількість ворожих ІПСО, спрямованих на те, щоб посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Звичайно, Київ, як серце української держави, також зазнає ворожих інформаційних атак. Наприклад, сьогодні мешканців столиці сколихнула новина про нібито наміри РФ здійснити ракетний удар по двох Київських лікарнях, одна з яких дитяча! Поки що немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що росія насправді збирається завдати таких ударів", - йдеться у повідомленні Попко, опублікованому в телеграм-каналі військової адміністрації столиці у п'ятницю.