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16:22 26.04.2024

Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

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Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Іншим указом Зеленський призначив Яковця головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Указом президента №245/2024 від 26 квітня з посади голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту було звільнено Богдана Бондаря.

Обидва укази оприлюднено на сайті президента України.

Олександр Яковець народився 1972 року у Вінницькій області. У 1993 році закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище.

Обіймав посади командира інженерно-саперного взводу, командира роти, заступника командира батальйону, командира батальйону, заступника командира бригади, командира 91-го інженерного полку (м. Охтирка).

У 1996 році був відзначений державною нагородою орденом "За мужність" III ступеня за розмінування залізничного вокзалу в м. Сновськ Чернігівської області.

З 19 лютого 2020 року був начальником інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ. 4 березня 2024 року був призначений командувачем Сил підтримки ЗСУ.

 

 

 

Теги: #звільнення #зеленський

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