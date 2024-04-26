За добу на Харківщині 13 постраждалих у результаті ворожих обстрілів

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За уточненими даними, унаслідок вечірнього ракетного удару, завданого ЗС РФ по вокзалу в Балаклії, постраждало не 10, а 11 мирних жителів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг Харків-Ізюм, який був на відстані 15 метрів від місця прильоту, колії. Травмовано 7 цивільних чоловіків та 4 жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ще 2 мирні мешканки постраждали внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ у Новоосиновому. Було пошкоджено будинок і госпбудівлю. Ворожих обстрілів із РСЗВ також зазнала Борова (пошкоджено будинок), а по Глибокому ЗС РФ вдарили трьома КАБАми (пошкоджено 4 приватні будинки та прилеглі споруди).