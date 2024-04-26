Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 47 разів обстріляли Сумську область протягом четверга, під ворожим вогнем опинилися мешканці 12 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Ворожбянська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - розповіли в ОВА.

Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 вибухів), артилерії (4 вибухи), скинув із БПЛА вибуховий пристрій ВОГ (5 вибухів) та здійснив атаку п'ятьма FPV-дронами (5 вибухів).

Середино-Будську громаду загарбники атакували з мінометів (7 вибухів), ствольної артилерії (10 вибухів), здійснили атаку двома FPV-дронами (2 вибухи) і скинули 3 вибухові пристрої з БПЛА (3 вибухи).

Зноб-Новгородську та Есманьську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та мінометів. А на жителів Новослобідської ОТГ ворог скинув 7 мін.

Гатили з мінометів загарбники та РСЗВ окупанти по жителях Миропільського.

Білопільську громаду окупант обстріляв із мінометів (19 вибухів), АГС (гранатомета) (25 вибухів), скинули два ВОГи з БПЛА, та запустили один FPV-дрон на ОТГ.

Ворожбянську ОТГ також з територій Росії атакували FPV-дроном 1 раз.

А на Великописарівську ворог спрямував ствольну артилерію (2 вибухи), гранатомети (12 вибухів), міномети (8 вибухів), а крім того, скинув ВОГи з БпЛА (8 вибухів).

Шалигинську ОТГ росіяни атакували зі ствольної артилерії (20 вибухів).

По Сумській здійснили один авіаудар КАБом.

Зазначається, що не обійшлося без атак і в Юнаківській громаді. Тут зафіксували влучання FPV-дрона (1 вибух), скидання з БПЛА боєприпасами типу ВОГ (6 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).