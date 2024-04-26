Події

06:43 26.04.2024

Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

2 хв читати
Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 47 разів обстріляли Сумську область протягом четверга, під ворожим вогнем опинилися мешканці 12 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 188 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Ворожбянська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - розповіли в ОВА.

Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 вибухів), артилерії (4 вибухи), скинув із БПЛА вибуховий пристрій ВОГ (5 вибухів) та здійснив атаку п'ятьма FPV-дронами (5 вибухів).

Середино-Будську громаду загарбники атакували з мінометів (7 вибухів), ствольної артилерії (10 вибухів), здійснили атаку двома FPV-дронами (2 вибухи) і скинули 3 вибухові пристрої з БПЛА (3 вибухи).

Зноб-Новгородську та Есманьську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та мінометів. А на жителів Новослобідської ОТГ ворог скинув 7 мін.

Гатили з мінометів загарбники та РСЗВ окупанти по жителях Миропільського.

Білопільську громаду окупант обстріляв із мінометів (19 вибухів), АГС (гранатомета) (25 вибухів), скинули два ВОГи з БПЛА, та запустили один FPV-дрон на ОТГ.

Ворожбянську ОТГ також з територій Росії атакували FPV-дроном 1 раз.

А на Великописарівську ворог спрямував ствольну артилерію (2 вибухи), гранатомети (12 вибухів), міномети (8 вибухів), а крім того, скинув ВОГи з БпЛА (8 вибухів).

Шалигинську ОТГ росіяни атакували зі ствольної артилерії (20 вибухів).

По Сумській здійснили один авіаудар КАБом.

Зазначається, що не обійшлося без атак і в Юнаківській громаді. Тут зафіксували влучання FPV-дрона (1 вибух), скидання з БПЛА боєприпасами типу ВОГ (6 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 26.04.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, шестеро поранених

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, шестеро поранених

07:20 26.04.2024
Окупанти за добу завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали понад 326 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

19:37 25.04.2024
"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

19:30 25.04.2024
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Балаклії зросла до 10

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Балаклії зросла до 10

10:27 25.04.2024
Українські прикордонники після бою з диверсантами РФ на Сумщині змусили їх відступити

Українські прикордонники після бою з диверсантами РФ на Сумщині змусили їх відступити

09:21 25.04.2024
У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

08:50 25.04.2024
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, селищну раду, житлові будинки, інформації про постраждалих немає

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, селищну раду, житлові будинки, інформації про постраждалих немає

08:23 25.04.2024
Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

08:14 25.04.2024
Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

07:50 25.04.2024
У результаті нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено газогін, приватні будинки та лінії електропередачі

У результаті нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено газогін, приватні будинки та лінії електропередачі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті за добу відбулося 114 бойових зіткнень, ворог активізувався на куп'янському та лиманському напрямках

Учасники завтрашнього "Рамштайну" обговорять, як допомогти Україні подолати складнощі, що накопичилися за час відсутності американської підтримки

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

ОСТАННЄ

РФ атакувала Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Ворог за добу втратив 950 осіб

На фронті за добу відбулося 114 бойових зіткнень, ворог активізувався на куп'янському та лиманському напрямках

Росіяни за добу здійснили чотири ракетних і 75 авіаударів

Удар окупантів по Балаклії спрямований на велику кількість жертв серед цивільних

Уже десятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу Балаклії

Двоє ворожих агентів отримали 15 років ув'язнення за наведення ракет по військовій та медичній інфраструктурі Херсона

Побратимські відносини встановили Львівщина та Каліфорнія

26 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА