Події

08:23 25.04.2024

Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

1 хв читати
Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 14 вибухів

Російські війська за ніч та ранок здійснили три обстріли прикордонних територій у двох громадах Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська та Білопольська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер уранці.

По Юнаківській громаді ворог бив із мінометів (5 вибухів) і з БПЛА скинув 3 боєприпаси типу ВОГ (3 вибухи).

У Білопільській громаді здійснено обстріл із СПГ (6 вибухів).

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 25.04.2024
У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

У прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей за добу зафіксовано 14 обстрілів із боку РФ

08:50 25.04.2024
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, селищну раду, житлові будинки, інформації про постраждалих немає

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено ліцей, селищну раду, житлові будинки, інформації про постраждалих немає

08:14 25.04.2024
Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

Унаслідок обстрілів у Херсонській області троє людей отримали поранення

07:50 25.04.2024
У результаті нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено газогін, приватні будинки та лінії електропередачі

У результаті нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено газогін, приватні будинки та лінії електропередачі

07:33 25.04.2024
За добу окупанти 256 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

За добу окупанти 256 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування

07:18 25.04.2024
Ворог обстріляв із артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області

Ворог обстріляв із артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області

23:12 24.04.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

09:12 24.04.2024
На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

На Донеччині за минулий день через обстріли поранені семеро жителів - ОВА

08:57 24.04.2024
Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести осіб

Кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Харкова зросла до шести осіб

08:28 24.04.2024
Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено ЛЕП, без світла залишилася частина абонентів

Унаслідок нічних обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено ЛЕП, без світла залишилася частина абонентів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1040 окупантів

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

ОСТАННЄ

Асоціації АПК заявляють про підтримку міністра і просять ВАКС врахувати цей факт у слуханні про його арешт і заставу

Зранку на Черкащині ППО знищила "швидкісну повітряну ціль", пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждали шестеро людей

ЗС України за добу ліквідували 1040 окупантів

У Середземному морі перебувають два ворожі ракетоносці із залпом до 12 ракет

Генштаб ЗС України: На фронті було 104 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 27 атак противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 13 ракетних та 56 авіаударів

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 11 районах скупчення сил противника

25 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Армійські коні втекли в центрі Лондона

Загублену картину Густава Клімта продано за €30 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА