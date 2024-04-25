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05:17 25.04.2024

Загублену картину Густава Клімта продано за €30 млн

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Загублену картину Густава Клімта продано за €30 млн
Фото: Roland Schlager

Картина австрійського художника Густава Клімта, яку вважали втраченою протягом останніх 100 років, була продана на аукціоні у Відні, пише BBC у середу.

Незакінчену роботу, "Портрет фройляйн Лізер", було продано за €30 млн (£26 млн; $32 млн). Її замовила сім'я єврейських промисловців у 1917 році, за рік до смерті Клімта.

Щодо картини існує безліч запитань, на які немає відповідей, і суперечки про те, хто зображений на портреті, а також про те, що сталося з картиною в епоху нацизму.

Вважається, що на картині зображена одна з дочок Адольфа або Юстуса Лізера, які були братами з багатої родини єврейських промисловців.

Мистецтвознавці Томас Наттер і Альфред Вайдінгер стверджують, що на картині зображена Маргарет Констанс Лізер, дочка Адольфа Лізера.

Однак віденський аукціонний дім im Kinsky, який виставив картину на торги, припускає, що на ній може бути зображена одна з двох доньок Юстуса Лізера і його дружини Генрієтти.

У заяві аукціонного дому йдеться, що точна доля картини після 1925 року "неясна".

"Відомо лише, що її придбав правопопередник відправника в 1960-х роках і вона перейшла до нинішнього власника через три послідовні спадщини". Особистість нинішніх австрійських власників не розголошується.

Картина була продана від імені цих власників і правонаступників Адольфа і Генрієтти Лізер на підставі Вашингтонських принципів - міжнародної угоди про повернення викраденого нацистами мистецтва нащадкам тих, у кого його було відібрано.

Однак Еріка Якубовіц, виконавчий директор Президії Президії австрійської єврейської громади, заявила, що "залишається ще багато питань, на які немає відповідей". Вона закликала до того, щоб ця справа була вивчена "незалежною стороною".

"Реституція творів мистецтва - дуже делікатне питання, всі дослідження мають бути проведені точно і детально, а результат має бути зрозумілим і прозорим", - сказала пані Якубовіц.

Картина Клімта "Дама з віялом" була продана за 85,3 млн фунтів стерлінгів на аукціоні Sotheby's у червні 2023 року, ставши найдорожчим твором мистецтва, коли-небудь проданим на аукціоні в Європі.

Теги: #картина #аукцiон #австрія

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