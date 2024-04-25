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01:13 25.04.2024

Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok

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Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok

Президент США Джо Байден у середу підписав закон про примус китайської материнської компанії TikTok - ByteDance - продати платформу соціальних мереж або піддатися національній забороні, повідомляє CNBC.

Президент Джо Байден у середу підписав закон про надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також про примус китайської материнської компанії TikTok - ByteDance - продати платформу соціальних мереж або піддатися національній забороні.

TikTok уже пообіцяв боротися з цим заходом.

"Цей антиконституційний закон - заборона TikTok, і ми будемо оскаржувати його в суді", - написала компанія в середу в заяві на сайті X після того, як Байден поставив свій підпис. "Ця заборона зруйнує сім мільйонів підприємств і змусить замовкнути 170 мільйонів американців", - додала компанія у своїй заяві.

Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу опублікував відеореакцію на ухвалення законопроєкту про TikTok, назвавши його "моментом, що розчаровує" і підтвердивши готовність компанії оскаржити його.

Попри те, що Байден офіційно підтримав законопроєкт "про заборону TikTok", його кампанія з переобрання 2024 року повідомила NBC News у середу, що й надалі використовуватиме соціальну медіаплатформу для роботи з виборцями, принаймні протягом наступного року. Примітно, що термін від дев'яти місяців до одного року для ByteDance дає їй змогу зберегти право власності на TikTok до листопадових виборів.

Теги: #сша #заборона #tiktok

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