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22:45 24.04.2024

Заборона на отримання паспортів стосується тільки ДП "Документ"

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Заборона на отримання паспортів стосується тільки ДП "Документ"

Постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року про зміни в порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, що оформлюються Державною міграційною службою України за заявами, отриманими ДП "Документ", ідеться в коментарі прес-служби МЗС України, опублікованому в середу ввечері.

"У відповідь на запити про надання громадянам України за кордоном послуг у ДП "Документ", нагадуємо, що це підприємство не входить до сфери управління МЗС України. Консульські послуги МЗС надаються громадянам України в закордонних дипломатичних установах, а саме в посольствах, генеральних консульствах і консульствах України. ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України", - ідеться в коментарі.

У документі підкреслюється, що порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін.

"Однак, нагадуємо, що відповіді на поширені запитання щодо тимчасового призупинення приймання нових заяв на вчинення консульських дій від чоловіків 18-60 років, які перебувають за кордоном, доступні за посиланням ", - уточнюється в повідомленні.

Теги: #україна #документи #оформлення #мзс_україна

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