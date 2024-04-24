Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Чоловіки-громадяни України мобілізаційного віку у зв'язку з нововведеннями, передбаченими законом про мобілізацію та військовий облік, зможуть отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише перебуваючи на території України. Пересилання таких документів у закордонні дипустанови не передбачається.

Це випливає із постанови Кабінету міністрів №443 від 23 квітня 2024 р.

"Отримання паспорта громадянина України, отримання паспорта для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби", - йдеться у документі.

Як зазначається, "пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або до закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється".

Як повідомлялося, 11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Закон уже підписано президентом і опубліковано.

23 квітня Кулеба повідомив про зупинення надання консульських послуг чоловікам-громадянам України мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

За інформацією МЗС, після набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій чоловікам мобілізаційного віку продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Раніше також повідомлялося із посиланням на Міністерство закордонних справ України, що ухвалення заяв про вчинення консульських дій чоловікам мобілізаційного віку відновиться 18 травня з урахуванням нових вимог законодавства.