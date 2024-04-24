США таємно поставили Україні ракети ATACMS, українські сили вперше застосували їх минулого тижня

США останніми тижнями таємно постачали Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS, минулого тижня українські захисники вперше застосували їх, повідомляє Reuters із посиланням на слова американського чиновника.

"Ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн, який президент США Джо Байден схвалив 12 березня, сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності. Він не уточнив, скільки саме ракет було відправлено", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Reuters у середу.

Чиновник повідомив, що вперше українські сили застосували ракети вранці 17 квітня, коли завдали удару по російському аеродрому в Криму, розташованому приблизно за 165 км від лінії фронту в Україні.

Зазначається, що спочатку Пентагон виступав проти передання Україні ATACMS, побоюючись, що втрата ракет з американського арсеналу завдасть шкоди боєготовності збройних сил США, а також що Україна використовуватиме їх для атаки цілей у глибині Росії.

Однак, за словами чиновника, США передумали після того, як РФ використала проти України в грудні та січні балістичні ракети, поставлені Північною Кореєю. Крім цього, американська сторона також зважала на те, що метою російських атак є критично важлива інфраструктура України.

"Ми попереджали Росію про ці речі. Вони відновили свої напади", - додав чиновник.