Події

20:11 24.04.2024

США таємно поставили Україні ракети ATACMS, українські сили вперше застосували їх минулого тижня

1 хв читати
США таємно поставили Україні ракети ATACMS, українські сили вперше застосували їх минулого тижня

США останніми тижнями таємно постачали Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS, минулого тижня українські захисники вперше застосували їх, повідомляє Reuters із посиланням на слова американського чиновника.

"Ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн, який президент США Джо Байден схвалив 12 березня, сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності. Він не уточнив, скільки саме ракет було відправлено", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Reuters у середу.

Чиновник повідомив, що вперше українські сили застосували ракети вранці 17 квітня, коли завдали удару по російському аеродрому в Криму, розташованому приблизно за 165 км від лінії фронту в Україні.

Зазначається, що спочатку Пентагон виступав проти передання Україні ATACMS, побоюючись, що втрата ракет з американського арсеналу завдасть шкоди боєготовності збройних сил США, а також що Україна використовуватиме їх для атаки цілей у глибині Росії.

Однак, за словами чиновника, США передумали після того, як РФ використала проти України в грудні та січні балістичні ракети, поставлені Північною Кореєю. Крім цього, американська сторона також зважала на те, що метою російських атак є критично важлива інфраструктура України.

"Ми попереджали Росію про ці речі. Вони відновили свої напади", - додав чиновник.

 

Теги: #сша #atacms

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 24.04.2024
Зеленський подякував американцям, які працюють на оборонних підприємствах

Зеленський подякував американцям, які працюють на оборонних підприємствах

19:24 24.04.2024
Умєров подякував США за підписаний пакет законів: Життєво важливий крок у зміцненні здатності захищати нашу незалежність

Умєров подякував США за підписаний пакет законів: Життєво важливий крок у зміцненні здатності захищати нашу незалежність

18:48 24.04.2024
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

05:20 24.04.2024
Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

05:01 24.04.2024
Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

04:54 24.04.2024
Сенат США підтримав закон про допомогу Україні

Сенат США підтримав закон про допомогу Україні

23:50 23.04.2024
США можуть передати Україні ATACMS дальнього радіусу дії в новому пакеті допомоги - ЗМІ

США можуть передати Україні ATACMS дальнього радіусу дії в новому пакеті допомоги - ЗМІ

22:10 23.04.2024
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню за скороченою процедурою

20:29 23.04.2024
Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

Microsoft і Coca-Cola уклали угоду, яка фокусується на можливостях ШІ

19:09 23.04.2024
США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

ОСТАННЄ

Україна розпочала переговори про укладання угоди з безпеки з Португалією

Чоловіки мобілізаційного віку матимуть змогу отримати паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон лише на території країни

ППО знищила одну ворожу ракету та три розвідувальні БПЛА

Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова

За добу ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаудар, обстріляв понад 110 населених пунктів України

ЗС України відбили 18 ворожих атак на лиманському напрямку, 13 – на бахмутському

Єрмак подякував Саллівану і команді адміністрації президента США за зусилля на шляху схвалення допомоги Україні, розповів про ситуацію на фронті

Рішення про призупинення консульських послуг для українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном спрямоване на забезпечення справедливості - Кулеба

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА