ЗС України відбили 18 ворожих атак на лиманському напрямку, 13 – на бахмутському

Українські військові відбили 18 атак противника на лиманському напрямку, 13 – на бахмутському, загалом протягом доби на фронті зафіксовано 84 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 18 атак у районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області" сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу ввечері.

Також ЗСУ відбили 15 атак на авдіївському напрямку в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи з рубежів.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 1 атаку поблизу населеного пункту Берестове Харківської області.

У свою чергу противник 16 разів намагався прорвати оборону на новопавлівському напрямку біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області. Також ворог за підтримки авіації атакував позиції ЗСУ на оріхівському напрямку неподалік Старомайорського Донецької області. Ще одну безуспішну атаку окупанти здійснили в районі Кринків на херсонському напрямку.