Байден: Буквально в найближчі кілька годин ми почнемо відправляти в Україну військову допомогу

Президент США Джо Байден заявив, що відправлення військової допомоги Україні розпочнеться негайно.

"Я подбаю про те, щоб постачання розпочалися просто зараз. У найближчі кілька годин, буквально кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, для артилерії, для ракетних систем і бронетехніки. Ви знаєте, що це постачання - це буквально інвестиція. Не лише в безпеку України, а й у безпеку Європи", - сказав Байден під час звернення в Білому домі у зв'язку з ухваленням Сенатом пакету заходів із національної безпеки.

За його словами, в Україну буде направлено обладнання з власних запасів США.

"Потім ми замінимо ці запаси новою продукцією, виробленою американськими компаніями тут, в Америці. Ракети Patriot виробництва Аризони. Javelins виробництва Алабами. Артилерійські снаряди виробництва Огайо, Пенсільванії та Техасу. Іншими словами, ми допомагаємо Україні й водночас інвестуємо в нашу власну промислову базу", - зазначив він.

За словами Байдена, якщо Путін здобуде перемогу в Україні, наступним кроком російських військ цілком може стати прямий напад на союзника НАТО.

"Якщо Путін нападе на союзника НАТО, як він напав на Україну сьогодні, в нас не буде іншого вибору, крім як прийти на допомогу, як наші союзники по НАТО прийшли до нас на допомогу після терактів 11 вересня. Ось чому ми підтримуємо Україну й надаємо їй підтримку - щоб не дати Путіну втягнути Сполучені Штати у війну в Європі й у майбутньому", - наголосив американський лідер.

Президент США заявив, що Путін "знову зазнав невдачі, Америка стоїть на боці своїх друзів і виступає проти диктаторів".