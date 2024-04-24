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18:48 24.04.2024

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Міністерство оборони США після підписання президентом США закону про допомогу Україні оголосило про новий пакет "для термінового задоволення найважливіших потреб України у сфері безпеки та оборони".

"Сьогодні, після ухвалення додаткового закону про національну безпеку, який президент щойно підписав, Міністерство оборони оголосило про нову значну допомогу у сфері безпеки для термінового задоволення найважливіших потреб України", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони США.

Повідомляється, що пакет на $1 млрд включає можливості для підтримки найнагальніших потреб України, зокрема перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкові засоби.

До пакета входять: ракети для ППО RIM-7 і AIM-9M; ПЗРК Stinger; стрілецька зброя і додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включно з патронами 50-го калібру для боротьби з дронами; додаткові боєприпаси для HIMARS; 155-мм артилерійські снаряди, включно зі снарядами з фугасним зарядом та покращеними звичайними боєприпасами подвійного призначення; артилерійські снаряди калібру 105 мм; мінометні снаряди калібру 60 мм; бойові машини піхоти Bradley; MRAP; HMMWV; транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення; тактичні автомобілі для буксирування і транспортування техніки; ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); протитанкові системи Javelin і AT-4; високоточні авіаційні боєприпаси; аеродромно-технічне обладнання; протитанкові міни; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси для знищення перешкод; прилади нічного бачення; запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Джерело: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3754238/biden-administration-announces-significant-new-security-assistance-for-ukraine/

Теги: #сша #допомога_україні

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