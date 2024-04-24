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17:57 24.04.2024

ВР має намір удосконалити законодавство про звернення

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ВР має намір удосконалити законодавство про звернення

Верховна Рада має намір удосконалити законодавство про звернення.

Відповідний урядовий законопроєкт про звернення (№11082) у першому читанні підтримали 260 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив у телеграмі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує вдосконалити законодавство про звернення та привести закони у відповідність до закону "Про адміністративну процедуру".

Законопроєкт визначає порядок реалізації права кожного громадянина звернутися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, до їхніх посадових осіб, інших суб'єктів і отримати відповідь у встановлений законом строк.

Документ передбачає, що суб'єкт звернення має право на отримання інформації про порядок подання та розгляду звернення, про реєстрацію звернення та стан його розгляду, а також про рішення залишити звернення без розгляду. Згідно з законопроєктом суб'єкт звернення має право отримати письмову або у випадках, визначених законом, усну відповідь про результати розгляду звернення, а також оскаржити рішення залишити звернення без розгляду або ненадання відповіді на звернення.

Законопроєкт встановлює, що суб'єкт звернення зобов'язаний здійснювати надані йому права добросовісно і не зловживати ними.

Згідно з законопроєктом, суб'єкти розгляду звернень зобов'язані оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті інформацію про визначену сферу повноважень, порядок подання та розгляду звернень. Вони також повинні всебічно та своєчасно розглядати звернення; письмово або в передбачених законом випадках усно повідомляти суб'єкту звернення про результати розгляду його звернення; інформувати суб'єкта звернення в разі прийняття рішення залишити звернення без розгляду у визначені законом строки; інформувати суб'єкта звернення про порядок оскарження ненадання відповіді на його звернення.

Проєкт закону також уточнює вимоги до звернення. Зокрема, передбачено, що суб'єкт звернення або його представник підписує письмове звернення в паперовій формі власноручно, в електронній формі - за його бажанням із використанням електронного підпису, крім випадків, передбачених законодавством.

Окрім цього законопроєкт пропонує оновити підхід до проведення особистого прийому громадян, зокрема, передбачено можливість проводити прийом за допомогою відеоконференцзв'язку.

Законопроєкт передбачає, що суб'єкти розгляду звернень щорічно здійснюють внутрішній моніторинг за дотриманням вимог закону "Про звернення", що полягає в систематичному, комплексному спостереженні, проведенні аналізу й оцінки роботи зі зверненнями.

Теги: #верховна_рада

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