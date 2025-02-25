Рада розширила можливості спецзакладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими потребами та військовослужбовців

Верховна Рада розширила можливості спеціальних закладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими освітніми потребами та військовослужбовців.

За відповідний закон № 10160 в цілому проголосовали 304 народних депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Закон, зокрема, вносить зміни у закони про освіту і про повну загальну середню освіту. Згідно з новою нормою спеціальні заклади загальної середньої освіти можуть надавати реабілітаційні послуги (допомогу) особам з особливими освітніми потребами з порушеннями зору та слуху з числа військовослужбовців, звільненим з військової служби, зокрема з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.