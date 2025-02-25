Події

18:25 25.02.2025

Рада розширила можливості спецзакладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими потребами та військовослужбовців

1 хв читати
Рада розширила можливості спецзакладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими потребами та військовослужбовців

Верховна Рада розширила можливості спеціальних закладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими освітніми потребами та військовослужбовців.

За відповідний закон № 10160 в цілому проголосовали 304 народних депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Закон, зокрема, вносить зміни у закони про освіту і про повну загальну середню освіту. Згідно з новою нормою спеціальні заклади загальної середньої освіти можуть надавати реабілітаційні послуги (допомогу) особам з особливими освітніми потребами з порушеннями зору та слуху з числа військовослужбовців, звільненим з військової служби, зокрема з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Теги: #закон #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:13 25.02.2025
Рада звільнила осіб, які перебували в місцях несвободи через агресію РФ, від сплати адмінзбору за оформлення паспорта

Рада звільнила осіб, які перебували в місцях несвободи через агресію РФ, від сплати адмінзбору за оформлення паспорта

17:00 25.02.2025
Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

14:55 25.02.2025
Рада прийняла закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни з пропозиціями президента - нардеп

Рада прийняла закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни з пропозиціями президента - нардеп

14:23 25.02.2025
Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

14:31 24.02.2025
Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

Раді не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії, яка стосувалася й виборів президента

17:40 19.02.2025
Бізнес-спільнота просить Зеленського ветувати новий закон про ліки

Бізнес-спільнота просить Зеленського ветувати новий закон про ліки

12:35 12.02.2025
Рада внесла зміни до закону про держтаємницю

Рада внесла зміни до закону про держтаємницю

18:27 10.02.2025
Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

Лісового викличуть у Раду через незадовільну роботу по імплементації закону про дошкільну освіту - Бабак

14:02 06.02.2025
Зеленський підписав закон, що передбачає створення Національного трансплантологічного комітету

Зеленський підписав закон, що передбачає створення Національного трансплантологічного комітету

15:55 05.02.2025
Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

ОСТАННЄ

Кабмін призначив Коновалову заступником міністра освіти і Кісь головою Нацфонду досліджень

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

Умєров зустрівся з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів United for Ukraine, обговорили плани на 2025р

СБС вразили ЗРК "Стріла-10М4" на Луганщині

Міноборони ініціює укладання довгострокових контрактів з українськими виробниками озброєння

Умєров взяв участь у засіданні з представниками країн групи Е5, Нордично-Балтійської вісімки, Нідерландів, ЄС та НАТО

Під час випробувань САУ Zuzana у Словаччині стався вибух, поранено дві людини

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Мінкультури підтвердило "Кінокіт" і "Зеонбуд" статус критично важливих

Працівниця будинку культури на Донеччині отримала 15 років тюрми за держзраду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА