Новий канадський прем'єр-міністр Карні приведений до присяги

Марк Карні, який очолив Ліберальну партію Канади, обійняв у п'ятницю посаду прем'єра країни, повідомляє телеканал CBC.

"Карні був приведений до присяги і став 24-м прем'єр-міністром Канади", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що найближчими днями він оголосить про проведення парламентських виборів.

Карні - канадський економіст, фінансист і громадський діяч, колишній керівник канадського і британського центробанків. З 9 березня 2025 року є лідером панівної Ліберальної партії Канади (ЛПК). Раніше не обіймав політичних постів і не мав місця в парламенті.

Народився 16 березня 1965 року в місті Форт-Сміт на північному заході Канади. Здобув освіту в Гарварді, а потім в Оксфордському університеті, де вивчав економіку. Його кар'єра почалася у фінансовому секторі; він працював у великих міжнародних організаціях, включно з відділеннями інвестиційного банку Goldman Sachs.

У 2008 році був призначений головою Банку Канади. Цей період став вирішальним для його кар'єри, оскільки тоді почалася глобальна фінансова криза.

У 2013 році Карні перейшов на посаду керівника Банку Англії. Він став першою людиною на цій посаді, яка не є британцем. У листопаді 2018 року набув британського громадянства.

У 2020 р. Карні став спецпосланцем ООН з питань боротьби зі зміною клімату і фінансів, виступав за те, щоб фінансовий сектор інвестував у досягнення нульового рівня викидів.

Під час пандемії COVID-19 Карні консультував уряд прем'єра Канади Джастіна Трюдо з питань відновлення економіки.

Зрештою Карні повернувся в Канаду і зайнявся політикою. 16 січня 2025 р. оголосив, що балотуватиметься на посаду лідера ЛПК: на початку січня глава ЛПК і прем'єр Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку, щойно партія знайде йому заміну. На внутрішньопартійних виборах 9 березня 2025 р. Карні здобув перемогу, набравши 85,9% голосів членів партії.

Карні виступає за зниження податків для середнього класу, збільшення витрат на охорону здоров'я та освіту, заміну податку на викиди вуглецю програмою стимулювання впровадження поновлюваних джерел енергії. Підтримує плани будівництва додаткової інфраструктури для експорту скрапленого природного газу в Європу та Азію. Висловлюється за збільшення оборонних видатків до рівня в 2% від ВВП і вище, як цього вимагають стандарти НАТО (у 2023 р. асигнування на оборону Канади становили 1,3% від ВВП), і розширення військової присутності Канади в Арктиці. Вважає за необхідне вводити мита у відповідь на аналогічні кроки США.