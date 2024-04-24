Лондон та Берлін мають намір співпрацювати для виробництва відновлюваної енергії у Північному морі

Велика Британія та ФРН у рамках партнерства у сфері "зеленої енергетики" домовилися про співпрацю з виробництва відновлюваної енергії в Північному морі, йдеться у спільній заяві канцлера ФРН Олафа Шольца та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

"Ми співпрацюватимемо у сфері виробництва відновлюваної енергії з Північного моря", - заявили вони. Зокрема, йдеться про морську вітроенергетику та співпрацю у сфері "зеленого водню".

"Ми зробимо необхідні кроки, щоб забезпечити безпеку нашої берегової життєво важливої інфраструктури", - також йдеться у їхній заяві.

У ній наголошується, що ФРН та Британія тісно співпрацюють для сприяння енергетичному переходу, декарбонізації промисловості та транспорту.